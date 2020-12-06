السعودية اليوم / كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بأم القرى تحتفل عبر منصَّتها "الافتراضيَّة" بتخريج الدفعة الأولى للمتدربين



مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

احتفلت جامعة أم القرى ممثَّلةً في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر عبر منصَّتها "الافتراضيَّة" اليوم, بتخريج الدفعة الأولى للمتدَّربينَ في برنامج الأمن الصحيِّ بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث وعميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور توفيق الشريف والرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية بالهيئة

وَأَكَّدَ الدكتور بابلغيث على استعداد الجامعة لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية المتخصصة لشباب الوطن وشابَّاته، وتوفير الفرص التعليمية التي تمكِّنهم من الانخراط في مثل هذه البرامج التي تؤهِّلهم لسوق العمل, مهنئا الخريجين وراجيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مشيدا بجهود الكلية والقائمين عليها في تقديم البرامج المهنية لتأهيل الكوادر الوطنية.

وتحدَّثَ عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن برنامج "الأمن الصحيِّ"، الذي نفَّذته الكلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثَّلةً في الأكاديمية الصحية، مبينا أن الدفعة الأولى من برنامج "الأمن الصحيِّ" شملت 143 متدربًا، سينخرطون في سوق العمل بعد أن أمضوا ثمانية أشهر في التدريب داخل أروقة الجامعة.

من جهته، ثمّن الدكتور السلمي جهودَ جامعة أم القرى، ودورها في توفير فرص التعليم الأكاديميِّ لأبناء الوطن، وتأهيل الكوادر الشابَّة لسد احتياج سوق العمل, مؤكدا أن احتفاء الجميع بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "الأمن الصحيِّ" جاء نتاج الشراكة الفاعلة والبنَّاءة بين الجامعة وبين الهيئة لافتًا النظر إلى أن هذه الدفعة ستتبعها دفعات أخرى في تخصصات مهنية وصحية يحتاجها سوق العمل.

يذكر أن البرنامج الوطني يُعنى بتدريب مسؤولي الأمن الصحي على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر وحماية زوار المنشآت الصحية، وتأهيلهم للعمل بكفاءة وفعالية في إرشاد المراجعين والرد على استفساراتهم، علاوة على إكسابهم مهارة تطوير النفس حال احتياجهم لذلك لما لهم من دور مُهم في رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المطلوبة للارتقاء بعمل المنشأة.

// انتهى //

22:30ت م

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مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واساحتفلت جامعة أم القرى ممثَّلةً في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر عبر منصَّتها "الافتراضيَّة" اليوم, بتخريج الدفعة الأولى للمتدَّربينَ في برنامج الأمن الصحيِّ بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث وعميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور توفيق الشريف والرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور سامي السلمي.وَأَكَّدَ الدكتور بابلغيث على استعداد الجامعة لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية المتخصصة لشباب الوطن وشابَّاته، وتوفير الفرص التعليمية التي تمكِّنهم من الانخراط في مثل هذه البرامج التي تؤهِّلهم لسوق العمل, مهنئا الخريجين وراجيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مشيدا بجهود الكلية والقائمين عليها في تقديم البرامج المهنية لتأهيل الكوادر الوطنية.وتحدَّثَ عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن برنامج "الأمن الصحيِّ"، الذي نفَّذته الكلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثَّلةً في الأكاديمية الصحية، مبينا أن الدفعة الأولى من برنامج "الأمن الصحيِّ" شملت 143 متدربًا، سينخرطون في سوق العمل بعد أن أمضوا ثمانية أشهر في التدريب داخل أروقة الجامعة.من جهته، ثمّن الدكتور السلمي جهودَ جامعة أم القرى، ودورها في توفير فرص التعليم الأكاديميِّ لأبناء الوطن، وتأهيل الكوادر الشابَّة لسد احتياج سوق العمل, مؤكدا أن احتفاء الجميع بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "الأمن الصحيِّ" جاء نتاج الشراكة الفاعلة والبنَّاءة بين الجامعة وبين الهيئة لافتًا النظر إلى أن هذه الدفعة ستتبعها دفعات أخرى في تخصصات مهنية وصحية يحتاجها سوق العمل.يذكر أن البرنامج الوطني يُعنى بتدريب مسؤولي الأمن الصحي على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر وحماية زوار المنشآت الصحية، وتأهيلهم للعمل بكفاءة وفعالية في إرشاد المراجعين والرد على استفساراتهم، علاوة على إكسابهم مهارة تطوير النفس حال احتياجهم لذلك لما لهم من دور مُهم في رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المطلوبة للارتقاء بعمل المنشأة.// انتهى //22:30ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.