

واشنطن 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 206,992 إصابة جديدة و 2,310 حالات وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,462,527 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 280,135 حالة وفاة.

// انتهى //

22:24ت م

0170



واشنطن 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 206,992 إصابة جديدة و 2,310 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,462,527 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 280,135 حالة وفاة.// انتهى //22:24ت م0170

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 206,992 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.