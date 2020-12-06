معرض افتراضي للأطفال ذوي الإعاقة في عسير واللوحة بـ 1000 ريال

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بحضور مدير جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير عبدالله المحسني، ومدير جسفت عسير الدكتور علي مرزوق، دشنت الطفلة همس المعرض الافتراضي لرسوم أطفال الجمعية، وذلك بمقر الجمعية بأبها.

وضم المعرض بين جنباته 25 لوحة فنية بمقاسات موحدة (50*50 سم) استخدم فيها الأطفال ألوان الأكريلك على قماش الكانفس بتلقائية تميز رسوم الأطفال، وستكون متاحة للاقتناء بمبلغ 1000 ريال لكل لوحة، إضافة إلى لوحة جماعية أبدعها مجموعة من أطفال الجمعية، مساحتها (100*70سم) ستكون متاحة للمزاد بهدف دعم إيرادات الجمعية التي تقدم خدماتها المجانية المتخصصة في التعليم والعلاج والتأهيل للمئات من الأطفال من ذوي الإعاقة بعسير.

الجدير بالذكر أن زوار المعرض الإلكتروني يمكنهم الاطلاع على اللوحات المشاركة من خلال تقنية الواقع الافتراضي، كما يمكنهم أيضًا الاطلاع على تفاصيل كل لوحة خلال جولته الإلكترونية من خلال الرابط التالي: هنا



