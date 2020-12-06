توقعات حالة طقس السعودية غدًا .. موجة باردة ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

يشير تقرير حالة طقس السعودية الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليوم غد الأحد 7 ديسمبر إلى تعرض بعض المناطق من المملكة لموجة باردة يصطحبها رياح نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، ولاحقًا يمتد تأثير الحالة إلى منطقتي الرياض والشرقية مع سماء غائمة جزئيًّا، إضافة لتهيؤ الفرصة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حالة طقس السعودية غدًا

انخفاض محسوس لدرجات الحرارة

ومن جهته الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أكد على بدء استقرار الأجواء في المملكة، مع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة، ولا سيما في الساعات الباكرة من الصباح، وسيستمر هذا الاستقرار طوال الأسبوع مشيرًا إلى أن هذه الأيام تعتبر تمهيد لدخول الملكة إلى مرحلة البرد الفعلي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين

وتشير توقعات الأرصاد الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة غدًا إلى تسجيل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية، فيما تسجل طريف أقل حرارة وهي 15 درجة، وفيما يلي جدول بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مختلف مناطق ومدن المملكة:

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية