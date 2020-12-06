«استديو التصميم».. مركز مبتكر لاستشارات بوابة الدرعية

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وأكدت «بوابة الدرعية» أن الاستديو يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم المعماري والعمراني، بما يضمن التناغم البصري والبيئي والتوظيف الأمثل للفراغات، ومبني على أفضل الممارسات والتنظيمات، سعيا لإيجاد بيئة جاذبة للسكن والاستثمار، كما يسهم في إيضاح إجراءات اعتماد التصاميم وآلية استخراج تراخيص البناء من منصة بلدي، وتقديم أي دعم لازم في سبيل إنجاح تطبيق الكود .ودعت الهيئة المستفيدين الراغبين في حجز أو زيارة استديو التصميم إلى الاتصال على الرقم 920002622 أو من خلال البريد الالكتروني Eservicesdgda.gov.sa.
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