ربط تنظيم عمرة مجموعات الداخل باحترافية الخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد المجلس التنسيقي لحجاج الداخل 6 اشتراطات يجب توفرها في منشآت خدمة حجاج الداخل من أجل تنظيم شؤون العمرة الداخلية للمجموعات، أبرزها وجود مكتب رسمي في المدن المستهدفة التي تغطي كل أنحاء المملكة، إضافة إلى التعهد من قبل مقدمي الخدمات بتوفير الاحتياجات اللازمة كافة لتأدية مناسك العمرة، بما يحقق صناعة الضيافة وبما يليق بطموحات وتطلعات وزارة الحج والعمرة، حسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن مقترح الخطة التشغيلية الذي قدمه المجلس للوزارة يهدف إلى تنظيم شؤون العمرة الداخلية للمجموعات عبر منشآت خدمة حجاج الداخل، لما في ذلك من إضافة جيدة للقطاع وتقليل للخسائر المترتبة من جائحة كورونا، والمساعدة في تسريع التعافي والنمو للقطاع ومنشآته، ومنع دخول المتطفلين والعابثين في صناعة الحج والعمرة، ومراعاة توسيع الأعداد المخصصة للمجموعات (الكوتة) التابعة للمنشآت، وتركيز الأعداد على عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وأشار المجلس في الخطة إلى عدد من أهداف تكليف المنشآت بتنظيم شؤون العمرة الداخلية، منها الاحترافية في التعامل مع الخدمات من خلال الخبرات التراكمية والمعرفة الواقعية في إدارة شؤون ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين. كما تضمن المقترح عددا من ممكنات المنشآت للعمل في قطاع العمرة، منها تأييد رسمي من قبل الإدارة العامة للشركات بوزارة الحج لفتح فروع مكاتب عمرة داخلية.

أهداف تكليف منشآت خدمة حجاج الداخل بتنظيم العمرة الداخلية:

تحقيق رؤية المملكة من خلال المساهمة في زيادة العائد الاستثماري وفقا لمحور اقتصاد مزدهر المساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربة المعتمرين من المواطنين والمقيمين الاحترافية في التعامل مع الخدمات من خلال الخبرات التراكمية والمعرفة الواقعية لدى المنشآت قدرة المنشآت على تقديم خدمات راقية تليق بصناعة الضيافة وتساهم في تحقيق أهداف ورؤية 2030 توفر الإمكانات وتضافر الجهود لدى المنشآت، وقدراتها المتميزة على تنظيم وإدارة شؤون العمرة الداخلية وجود مكاتب وفروع للمنشآت تغطي كل أنحاء ومدن المملكة استدامة عمل منشآت خدمة حجاج الداخل طوال العام مساهمة المنشآت في توظيف كوادر سعودية من الجنسين وتوطين الصناعة والمعرفة تطوير نشاط العمرة عبر معالجة التحديات وتجاوز الصعوبات من خلال الخبرات والقدرات المساهمة في ضبط آليات عمل القطاع وإزالة التشوهات الناتجة عن وجود العابثين بهذا النشاط امتلاك الشركات للبرامج الالكترونية لتنظيم العمرة الداخلية، وتنظيم جدولة الرحلات والتسجيل والترحيل والإسكان المساهمة في تنظيم شؤون معتمري الداخل على مجموعات تراعي أوقات الذروة وخلافه المساهمة الفعالة في ترتيب عمليات وإجراءات تفويج معتمري الداخل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الضبط الأمني للحافلات والتنقلات الخاصة بمعتمري الداخل بين مدن المملكة وضمان نظامية المعتمرين الحد من ظواهر العشوائية في حجوز ات السكن وضمان توحيد حجوزات ومواعيد مؤكدة بفنادق مرخصة ضمان حقوق معتمري الداخل من خلال وجود جهة مسؤولة عنهم ومتكفلة بتأمين ما يلزمهم

الاشتراطات المطلوب توفرها في المنشآت:

مكتب رسمي في المدن المستهدفة التي تغطي كل أنحاء المملكة

توظيف كوادر وطنية تساهم في تحقيق أهداف الرؤية نحو ارتفاع نسب توظيف السعوديين وانخفاض البطالة

التعهد من قبل مقدمي الخدمات بتقديم الاحتياجات اللازمة كافة لتأدية مناسك العمرة بما يحقق صناعة الضيافة

تعيين مرافق مع كل فوج من أفواج المعتمرين للمساهمة في تحسين إجراءات تأدية مناسك العمرة

الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية اللازمة لتأدية العمرة

الالتزام بإجراءات الرئاسة العامة لشؤون الحرمين والمساهمة في تقديم أعمالها بيسر وسهولة

آلية العمل المقترحة: