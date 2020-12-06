، القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق ،

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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 10:27 PMالقيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم بنبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي وصادق المواساة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في وفاة رئيس وزراء باكستان الأسبق مير ظفر الله خان جمالي - رحمه الله -، قال فيها: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق مير ظفر الله خان جمالي ــ رحمه الله ــ؛ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
، القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق ،
المصدر : الخليج 365
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