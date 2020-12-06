محمد بن مسعود - الدمام - احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا. 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 10:07 PM "البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد "البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد احتفل جمعان بن محمد البقمي بزواج نجله سعد على ابنة خاله عبدالرحمن بن محمد القحطاني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض مع الالتزام بضوابط الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا. الكلمات المفتاحية ، "البقمي" يحتفل بزواج نجله سعد ،

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