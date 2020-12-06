، "كفيف" تنظم فعالية ترفيهية ثقافية في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت عبر تويتر فيديو يضم قصص نجاح ملهمة لعددٍ من المشاركين

أقامت جمعية كفيف، اليوم الأحد، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بحي الملك فهد بالرياض، فعالية ترفيهية ثقافية للمكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت "كفيف" قد شاركت، الخميس الماضي، بعددٍ من الأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، حيث أقامت معرضًا افتراضيًا يتضمن رسائل تثقيفية توعوية وشاركت مع 80 جهة عمل، كما شاركت أيضًا بركنها التعريفي في مستشفى "دار الشفاء" إضافة إلى معرض الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة في "الحياة مول".

وبالتعاون مع جمعية سعي، نشرت الجمعية عبر تويتر فيديو يضم قصص نجاح ملهمة لعددٍ من المشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى بثها لرسائل توعوية وتوجيهية للمجتمع، انطلاقًا من دورها الرئيس في المسؤولية الاجتماعية.