شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " يتوقع تشكل سحب ممطرة متفاوتة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، تشكل سحب ممطرة متفاوتة على سواحل الإمارات العربية المتحدة خاصة السواحل الشمالية الشرقية منها.

وأضاف " الحصيني ":" أتوقع امتداد الأمطار إلى سواحل ‎سلطنة عمان الشرقية منها مع انخفاض تدرجي في الحرارة ".

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج