شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يعلن موعد تنفيذ أولى أفكار مبادرة الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وقع رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عقد إقامة فعالية "أوايسس الرياض"، لتكون بذلك أولى مبادرات أفكار الترفيه المنتظرة.

وقال آل الشيخ أنه تم توقيع العقود مع شركات العالمية وسيفن وروتانا، لعمل منطقة ترفيهية راقية في رأس السنة، وتستمر خلال السنة الجديدة، مؤكدًا أن المشروع سيراعي الشروط الصحية والاحترازية.

وفي وقت سابق، ناشد آل الشيخ أصحاب الأفكار الإبداعية التقدم بأفكار جديدة للترفيه، واعدًا بأن يتم تنفيذ أفضل 20 فكرة من إجمالي الأفكار المقدمة.