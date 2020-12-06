شكرا لمتابعة خبر عن الفيصل مهاجماً إسرائيل: "لا يمكن علاج جرح مفتوح بالمسكنات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حدثت مشادة حادة بين رئيس المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في جلسة منتدى "حوار المنامة" الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم الأحد.
وأكد الفيصل أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووي، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد المملكة"
وأوضح الفيصل إن "إسرائيل" تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، واتهمها بأنها احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات.
واضاف: "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم"، ودعا إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرًا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معًا لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل مهاجماً إسرائيل: "لا يمكن علاج جرح مفتوح بالمسكنات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.