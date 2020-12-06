شكرا لمتابعة خبر عن مُطالبات بتمديد وقت الإشارة الخضراء في تقاطع مروري بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تزايدت المطالبات من قبل المواطنين بتمديد وقت الإشارة الضوئية الخضراء في تقاطع العروبة بالرياض، وذلك لتسببها بإزدحام مستمر بسبب قصر مدتها.
وكانت الإدارة العامة للمرور نفت في تصريحات سابقة ما يتم تداوله بشأن تحول إشارة المرور من اللون الأخضر إلى الأحمر مباشرة دون التحول للون الأصفر.
وأوضحت أن إشارة المرور بألوانها الثلاث تعتبر نظاماَ دولياً، لافتة إلى أن ما حدث يعتبر ملاحظة تقنية على شريحة كرت التشغيل لكنترول الإشارة التي تم تصويرها وسيتم مراجعة من تم تسجيل مخالفة قطع الإشارة عليه من قبل نظام الرصد الآلي في نفس الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر مُطالبات بتمديد وقت الإشارة الخضراء في تقاطع مروري بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.