شكرا لمتابعة خبر عن مُطالبات بتمديد وقت الإشارة الخضراء في تقاطع مروري بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تزايدت المطالبات من قبل المواطنين بتمديد وقت الإشارة الضوئية الخضراء في تقاطع العروبة بالرياض، وذلك لتسببها بإزدحام مستمر بسبب قصر مدتها.

وكانت الإدارة العامة للمرور نفت في تصريحات سابقة ما يتم تداوله بشأن تحول إشارة المرور من اللون الأخضر إلى الأحمر مباشرة دون التحول للون الأصفر.

وأوضحت أن إشارة المرور بألوانها الثلاث تعتبر نظاماَ دولياً، لافتة إلى أن ما حدث يعتبر ملاحظة تقنية على شريحة كرت التشغيل لكنترول الإشارة التي تم تصويرها وسيتم مراجعة من تم تسجيل مخالفة قطع الإشارة عليه من قبل نظام الرصد الآلي في نفس الموقع.