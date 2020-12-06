«شرطة الرياض» تطيح بمواطن انتحل صفة موظف حكومي

أحالته إلى النيابة العامة..
أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على مواطن «في العقد الثاني من العمر»، لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية.
وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن «في العقد الثاني من العمر»، لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية، والحصول على مبالغ مالية، مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات.
وأكد متحدث شرطة الرياض، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة؛ لإحالته إلى النيابة العامة.
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