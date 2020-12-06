بالصور.. وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في الرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينج.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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