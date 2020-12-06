«الصحة» توضح آلية اختيار اللقاح الفعال لـ«كورونا» والفئات الأولى بالحصول عليه

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، كيفية اختيارها للقاح الفعال لـ«كورونا المستجد»، وكذا الفئات العمرية المستهدفة.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي: إن اختيار اللقاح أو اعتماده لدى المملكة والتعاقد عليه، يتم على أسس ولجان علمية تشمل خبراء ومتخصصين، تقوم بمراجعة كل ما يصدر من دراسات علمية وبحثية، تكفل الخطوات الأولى لمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات.

وأضاف المتحدث: يلي ذلك خطوات مهمة تقوم بها الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأؤكد أننا نثق كل الثقة في كل ما تقرره الهيئة، لمكانتها إقليميًا وعالميًا وريادتها ومنهجيتها القوية والمتميزة.

وتابع المتحدث: بعد هذه الخطوات تتم الاعتمادات النهائية، أما الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح، هي تلك الأكثر عرضة للمشاكل الصحية وانتقال الفيروس إليها أو أولئك الذين يقدمون الرعاية للمرضى، وهناك منهجيات علمية دقيقة تضبط العملية.

ولفت المتحدث، إلى أن أماكن تقديم اللقاحات، تتمثل في المستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم تجهيز مواقع على أعلى مستوى، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

فيديو | كيف تختار #الصحة اللقاح الفعال لـ #كورونا وماهي الفئات العمرية المستهدفة؟#الإخبارية pic.twitter.com/lErvKpuagC — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 6, 2020

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