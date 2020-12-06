وسام البحرين من الدرجة الأولى للفريق الرويلي

استقبل المشير الركن، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وخلال اللقاء قام القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وسام البحرين من الدرجة الأولى، الذي منحه إياه، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.

ونقل القائد العام لقوة دفاع البحرين تحيات وتقدير ملك البحرين لجهود رئيس هيئة الأركان العامة الطيبة، ودوره المثمر في تعزيز وتقوية علاقات الأخوة والتعاون، والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي المشترك.