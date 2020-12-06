ولي عهد دبي يشيد بجناح وزارة الداخلية المشارك في جيتكس

قام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بزيارة لجناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع «جيتكس للتقنية 2020» الذي دشن اليوم بمدينة دبي. وكان في استقباله، وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، المهندس عبدالله الربيعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تركي الدخيل.

وأشاد ولي عهد دبي، بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.