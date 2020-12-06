السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تصادر أكثر من 10 آلاف طن من التمور في مدركة



مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية مدركة المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة،بمشاركة الجهات الأمنية، حملة ميدانية على بعض الأحواش والمزارع المخالفة التي اتخذها المخالفون أماكن لطحن التمور وتعبئتها بطرق غير صحية.

وأوضح رئيس بلدية مدركة الفرعية المهندس سعيد بن سعد الأسمري، أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مؤكدا مصادرة 10835 طنًا من التمور جرى تعبئتها بطرق غير صحية، وإغلاق 6 مطاحن للتمور مُنشأة في أماكن غير مهيئة، وفي بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

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20:33ت م

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