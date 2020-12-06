السعودية اليوم / المغرب تسجل 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2919 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 61 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6245، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 331 ألف و301.

// انتهى //

20:30ت م

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الرباط 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2919 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 379 ألف و657.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 61 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6245، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 331 ألف و301.// انتهى //20:30ت م0157

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