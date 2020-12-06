السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخص تورط بانتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية



الرياض 21 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 6 ديسمبر 2020م واس

صَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية، والحصول على مبالغ مالية، مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

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19:52ت م

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