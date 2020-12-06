السعودية اليوم / السودان تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 223 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 19468 حالة متضمنة 1295 وفاة و11021 حالة تعافٍ.

// انتهى //

19:31ت م

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الخرطوم 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " و5 وفيات و79 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الحالات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 19468 حالة متضمنة 1295 وفاة و11021 حالة تعافٍ.// انتهى //19:31ت م0150

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