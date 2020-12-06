وفد الجامعة الإلكترونية يزور «ملكية ينبع»

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استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم، وفد الجامعة الإلكترونية برئاسة عميد معهد الدراسات والبحوث الدكتور عبدالله بن سليمان السيد. وقُدِّم خلال اللقاء عرض مرئي عن مشروع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتناول الأهمية الثقافية للمشروع ودوره في تشجيع تعلم اللغة العربية, ومناقشة سبل تطوير المشروع وتحسين آلياته وجوانب العمل المشترك.

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