شبكة إيجار تتيح خيار التأجير بالباطن للعقود التجارية بشرط

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت شبكة إيجار أنها تتيح خيار التأجير بالباطن للعقود التجارية، بعد الاتّفاق مع المؤجر؛ وذلك تسهيلًا للتعاملات التجارية.

جدير بالذكر أن إيجار هي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

أهداف شبكة إيجار:

وتهدف شبكة إيجار إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه: