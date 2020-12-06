لماذا دخلت شركة أرامكو في رعاية الأحداث الرياضية ؟

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تم اختيار شركة أرامكو السعودية العملاقة كشريك عالمي جديد لرعاية الحدث الرياضي البارز فورمولا 1 في وقت سابق من هذا العام لتصبح بذلك بجانب دي إتش إل إكسبريس DHL الألمانية، وشركة بيريللي Pirelli وروليكس Rolex وغيرها.

وقالت شركة فورمولا 1 وأرامكو إنهما سيجمعان خبراتهما المشتركة لتحديد الفرص المتاحة للنهوض بمستقبل الوقود المستدام، وتكنولوجيا كفاءة المحرك المحسنة، وتكنولوجيا التنقل الناشئة.

وبحسب موقع Arabian Business فإن رعاية شركة النفط العملاقة لـ فورمولا 1 خطوة مهمة بالنسبة للشركة في المستقبل، حيث تتمتع F1 بقاعدة جماهيرية ضخمة تزيد عن 500 مليون شخص، وجمهور تلفزيوني يبلغ عدده نحو 1.9 مليار، وتوفر رعاية أرامكو فرصة فريدة لرفع صورة العلامة التجارية للشركة إلى أسواق وعملاء جدد وزيادة الإلمام بأعمالها.

وتابع التقرير: تريد الشركة أيضًا استخدام الرعاية للترويج لحلول بيئية تشمل تقنيات نقل أنظف وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وهذا هو السبب في أن الشركة السعودية تعمل مع شركات صناعة السيارات الرائدة ومطوري التكنولوجيا لتطوير تقنيات فعالة لمحركات الاحتراق الداخلي وتقنيات منخفضة الانبعاثات وحلول التهجين.

وأضاف التقرير أن هناك الكثير من الأمور المتوقع أن تثمر عنها هذه الشراكة في المستقبل، حيث تستكشف أرامكو و F1 فرص التعاون بشأن كفاءة المركبات سواء في الرياضة أو عبر قطاع النقل العالمي، كما يمكن استغلال الفرصة من أجل تحسين كفاءة المحركات وتطوير تقنية الوقود منخفض الكربون المُحسَّن، وتقليل الانبعاثات.

ولفت التقرير إلى أن أرامكو كانت الراعي الرئيسي لثلاثة سباقات هذا العام، وبصفتها شريكًا عالميًا للفورمولا 1، تظهر العلامة التجارية للشركة على جوانب السباق وعلى اللوحات الإلكترونية، وحتى الآن، كان هناك 15 سباقًا ظهر فيهم العلامة التجارية البارزة للشركة مما أدى إلى عرضها على مئات الملايين من الأشخاص حول العالم.

وأكد التقرير على أن أرامكو دخلت في صفقة رعاية لأحداث رياضية أخرى بجانب فورمولا 1، فعلى سبيل المثال، كجزء من التزام أرامكو بتمكين المواطنات في السعودية، رعت الشركة مؤخرًا أول بطولة جولف للسيدات في المملكة، وهي خطوة تظهر الدعم لإدماج المرأة من خلال الرياضة.

