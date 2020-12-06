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محافظ رفحاء يكرِّم الفرق التطوعية بالمحافظة
أكد أهمية نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي
متابعات الخليج 365 - رفحاء
كرم محافظ رفحاء، فراج بن سعود العماني، اليوم الأحد، بمقر المحافظة الفرق التطوعية التابعة لجمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تزامنًا مع الاحتفاء بـ”اليوم العالمي للتطوع لعام 2020″، وتفعيل يوم التطوع السعودي “عطاء وطن”.
وأشاد محافظ رفحاء بجهود المتطوعين وما يقدمونه من خدمات للوطن والمواطن، مؤكدًا أهمية نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ورفع وعي أفراده، تعزيزًا لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.
كما استمع إلى شرح مفصل عن أعمال جمعية نماء التطوعية، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن الأعمال التطوعية التي قامت بها خلال عام 2020م.
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