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وزير المالية: برامج رؤية 2020 مستمرة والخطط تسير وفق المقرر
أكد أن الإحصاءات تشير لبوادر تعافي الاقتصاد السعودي
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكد وزير المالية، محمد الجدعان أن برامج رؤية 2020 مستمرة دون توقف، مشيرًا إلى أنه تم وقف بعض البرامج والمشاريع في فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا بشكل مؤقت لكنها عادت الآن للعمل والخطط تسير كما هو مقرر لها.
وأضاف خلال ندوة الاستقرار المالي التي نظمها البنك المركزي السعودي أن الحكومة واجهت الأزمة بحزم لدعم الاقتصاد والوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وقال الوزير إن عام 2020 يعتبر عام غير عادي بسبب الجائحة التي داهمت العالم، مبينًا أن تجاوب المملكة مع الأزمة كان سريعًا جدًا وفعالًا.
وتابع وزير المالية : خرجنا من الإغلاق التام بسرعة للعودة بالاقتصاد إلى النمو، وبدأنا نشاهد نتائج أولية مبشرة، لكن القلق لايزال موجودًا، والإحصاءات تشير لبوادر تعافي الاقتصاد السعودي.
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