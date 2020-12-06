شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السويدي يرتدي «الفروة والشماغ» ويستمتع بأجواء الجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تنزه السفير السويدي بالمملكة، نيكولاس تروفي، برفقة آخرين بـ«كشتة» في منطقة الجوف، مرتديا «الفروة» و«الشماع والعقال» خلال تجوله. وقال السفير عبر حسابه في تويتر «جاهز لقضاء ليلة شتوية في صحراء الجوف مع فروتي الدافئة الجديدة»، وذكر السفير أنه مستمتع بهذه الاجواء.
وارتدى المرافقون مع السفير فروات مماثلة بألوان جميلة، أظهرت سعادة بالغة على الحاضرين بأجواء منطقة الجوف، والتقطوا العديد من الصور التذكارية بها.
يذكر أن منطقة الجوف تتمتع بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة، ومناطق أثرية ويعتبر «مركز بسيطا» بمنطقة الجوف سلة غذاء السعودية، وأحد أكبر المناطق الزراعية، وتزرع فيه جميع أنواع الحبوب والبقول والخضار والفواكه وأغلب المحاصيل الزراعية التي يصدر منها يومياً آلاف الأطنان، وشهدت الجوف مؤخراً افتتاح العديد من المشاريع التنموية بدعم وتوجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.
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