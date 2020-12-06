شكرا لقرائتكم خبر الصحة: المملكة ستكون من أوائل الدول حصولا على لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سجلت وزارة الصحة أمس 187 إصابة جديدة بكورونا واستمرار نزول مؤشر الإصابات، أعلنت أن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا ستكون قريبا.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الخاص بمستجدات كرونا أمس، أن المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا، مبينا أن الوزارة حريصة على التأكد من مأمونيته وفعاليته، وذلك لحماية أفراد المجتمع، حيث إن هناك جهات مختصة مرموقة تقوم بخطوات الاعتماد ومن بينها هيئة الغذاء والدواء السعودية، وهي من الجهات ذات الوزن والقيمة العلمية، لافتا إلى أن الفئات الأكثر عرضه للإصابة وذات مشاكل صحية، والتي قد تصل إلى مرحلة حرجة، لها الأولوية في أخذ اللقاح.

وقال العبدالعالي إن اللقاحات هي خطوة مهمة جدا لمواجهة هذه الجائحة التاريخية، حيث أثبتت عبر التاريخ أنها من أهم الإجراءات والخطوات التي قام بها الإنسان لحماية البشرية، مبينا أنه إلى حين وصول اللقاحات من المهم جدا التقيد بالاحترازات ومن أهمها لبس الكمامة بالطريقة الصحيحة.

وأوضح أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة أصبح (358,713) حالة، من بينها (3869) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (600) حالة حرجة، كما سجلت (317) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (348,879) حالة.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات: 358,713

الحالات النشطة: 3869

المتعافون: 348,879

الوفيات: 5965

إصابات كورونا الجديدة في مناطق المملكة