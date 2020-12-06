أمانة جدة تصادر 300 قطعة ملابس مستعملة

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وأكد رئيس البلدية المهندس سامي العمري أن إدراته واصلت حملتها الميدانية لملاحقة الباعة الجائلين، ومنعهم من ممارسة البيع العشوائي في الطرقات والشوارع وبجوار الجوامع، للحد من هذه الظاهرة، وذلك في إطار منع المخالفات البلدية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جولاتها الميدانية على أحياء النطاق بهدف مكافحة الظواهر السلبية والحد من انتشار البائعين الجائلين، صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية 300 قطعة ملابس مستعملة و200 كجم من الخضراوات والفواكه.وأكد رئيس البلدية المهندس سامي العمري أن إدراته واصلت حملتها الميدانية لملاحقة الباعة الجائلين، ومنعهم من ممارسة البيع العشوائي في الطرقات والشوارع وبجوار الجوامع، للحد من هذه الظاهرة، وذلك في إطار منع المخالفات البلدية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء.

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