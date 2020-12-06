، تكريم أسرة متطوع توفي خلال مشاركته في حملة "برًّا بمكة" ،

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كرم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أسرة عبد الله بن محمد الهاشمي، أحد أعضاء مركز حي المعابدة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال عمله متطوعًا ومشاركًا في حملة "برًّا بمكة".
جاء ذلك خلال مبادرة اليوم العالمي للتطوع التي نظمها المركز، بحضور عدد من أعضاء المركز والمتطوعين والمتطوعات.
وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط: إن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيّمة حضارية، تحثّ على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الإيجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.
وأضاف أن "رؤية المملكة 2030" تعكس الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وتطالب بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.
مركز حي المعابدة مكة المكرمة اليوم العالمي للتطوّع
تكريم أسرة متطوع توفي خلال مشاركته في حملة "برًّا بمكة"هادي العصيمي الخليج 365 2020-12-06
كرم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أسرة عبد الله بن محمد الهاشمي، أحد أعضاء مركز حي المعابدة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال عمله متطوعًا ومشاركًا في حملة "برًّا بمكة".
جاء ذلك خلال مبادرة اليوم العالمي للتطوع التي نظمها المركز، بحضور عدد من أعضاء المركز والمتطوعين والمتطوعات.
وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط: إن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيّمة حضارية، تحثّ على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الإيجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.
وأضاف أن "رؤية المملكة 2030" تعكس الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وتطالب بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
08:19 PM
في بادرة وفاء تزامنًا مع "اليوم العالمي للتطوّع"
كرم مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، أسرة عبد الله بن محمد الهاشمي، أحد أعضاء مركز حي المعابدة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا خلال عمله متطوعًا ومشاركًا في حملة "برًّا بمكة".
جاء ذلك خلال مبادرة اليوم العالمي للتطوع التي نظمها المركز، بحضور عدد من أعضاء المركز والمتطوعين والمتطوعات.
وقال مدير مركز حي المعابدة الشيخ سالم بن عبيد الصواط: إن العمل التطوعي يقدم رسالة إنسانية مجتمعية قيّمة حضارية، تحثّ على التراحم والتسامح والبذل والعطاء وتمنح الإيجابية والسعادة للمتطوعين والمجتمع.
وأضاف أن "رؤية المملكة 2030" تعكس الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وتطالب بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.
، تكريم أسرة متطوع توفي خلال مشاركته في حملة "برًّا بمكة" ،
المصدر : الخليج 365
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