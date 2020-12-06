، رئيس الأمن السيبراني بالإمارات: إيران مصدر الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بلادنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - زادت بشكل كبير بعد إقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل"

كشف رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات محمد حمد الكويتي، اليوم الأحد، عن الجهة التي تقف وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها الإمارات بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وقال "الكويتي": إن "الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل".

وأشار خلال مؤتمر في دبي إلى أن "التطبيع مع إسرائيل، على سبيل المثال، جعل الإمارات هدفًا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين".

وأوضح أن "القطاع المالي مستهدف"، لافتًا إلى أن "عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا".

وأردف قائلًا: "إن كثيرًا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران"، دون تحديد من يقف وراءها، ودون الخوض في التفاصيل، ودون ذكر ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقّق نجاحًا، أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها.رئيس الأمن السيبراني محمد حمد الكويتي