شكرا لمتابعة خبر عن طبيب بجامعة الملك عبدالعزيز يبتكر تقنية جديدة تكشف فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن إبتكار تقنية جديدة لتشخيص وكشف فيروس كورونا بوقت قياسي. أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن إبتكار تقنية جديدة لتشخيص وكشف فيروس كورونا بوقت قياسي. وقالت : "‏في إنجاز عالمي يسجل لجامعة الملك عبدالعزيز تمكن الدكتور هاني عبدالله الحضرمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية من ابتكار تقنية جديدة لتشخيص والكشف عن فيروس كوفيد ١٩ بوقت قياسي". وأضافت الجامعة أنه تم تسجيله كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكية.

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بجامعة الملك عبدالعزيز يبتكر تقنية جديدة تكشف فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.