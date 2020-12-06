شكرا لمتابعة خبر عن تصريح لافت من وزير المالية بشأن تجاوب المملكة مع أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة تجاوبت سريعاً مع أزمة فيروس كورونا ودعمت الاقتصاد والوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمجابهة آثار الجائحة.
وأضاف " الجدعان "، خلال حديثه في ندوة الاستقرار المالي، أن المملكة خرجت من الإغلاق التام بسرعة وشجاعة للعودة بالاقتصاد إلى النمو وهناك نتائج أولية مبشرة، لكن القلق لا يزال موجودا.
وأوضح أن الإحصاءات تشير لبوادر تعافي الاقتصاد، خاصة بعد ارتفاع مؤشر ثقة المشتريات في المملكة إلى أعلى مستوى منذ يناير من العام الحالي.
ولفت إلى أن العام المالي الحالي ينتهي بانخفاض 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع تراجع بنسبة تزيد على 6% في دول مجموعة العشرين، مبينا أن برامج رؤية 2030 مستمرة، ورغم توقف بعض المشاريع في فترة الإغلاق ولكنها عادت الآن، والإنفاق والخطط تسير كما هو مقرر.
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