شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق تقاطع طريق عمر بن عبدالعزيز في بريدة مؤقتاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): أغلقت أمانة منطقة القصيم أحد الطرق في بريدة لمدة 12 ساعة لتنفيذ مشروعات تصريف السيول. أغلقت أمانة منطقة القصيم أحد الطرق في بريدة لمدة 12 ساعة لتنفيذ مشروعات تصريف السيول. وأوضحت الأمانة إنه وبالتنسيق مع إدارة المرور سيتم إغلاق مؤقت لتقاطع طريق أم المؤمنين عائشة مع طريق عمر بن عبدالعزيز شرق بريدة، بعد غد الثلاثاء 23 ربيع الآخر، لتنفيذ تمديدات ضمن مشروع تنفيذ شبكات تصريف السيول. ووجهت أمانة القصيم الأمانة سالكي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة.

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