شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي كيميائي : الفحم المغشوش ينتج عنه غازات سامة خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر أخصائي كيميائي من الفحم المغشوش، مؤكدا أنه ينتج عنه غازات سامة خطيرة.

أوضح عبدالهادي الراحلة أخصائي كيمياء حيوية أن هناك أشخاص مستهرينت في استخدام الحطب والفحم ، مؤكدا أن اشتعاله في مكان مغلق يشكل خطر شديد .

وأضاف أنه في حال جلوس الأشخاص في مخيم أو غرفة مغلقة لمدة نصف ساعة وكانت كمية الدخان عالي يسبب اغماء.

وأكد أن الفحم المغشوش عبارة عن مركبات كيميائية ضارة تتفاعل مع بعضها وتكون غازات سامة .