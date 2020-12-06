شكرا لمتابعة خبر عن بلدية رجال ألمع تفعّل يوم التطوع السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

فعلت بلدية محافظة رجال ألمع مبادرة التطوع السعودي التي تقام تحت شعار عطاء وطن بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع وذلك من أجل تعزيز قيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 .

وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" أن تنفيذ المبادرة يأتي وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، وتفاعلاً مع يوم التطوع السعودي الذي ينطلق بدءاً من هذا العام 2020 ولمدة 3 أعوام متتالية ، ويهدف إلى تحفيز وتمكين التطوع .

وأضاف أن البلدية قد فعلت هذا اليوم تحت شعار" حديقتي مسؤوليتي" و"كذا أجمل" ، ذلك بهدف المحافظة على الحدائق العامة والاهتمام بنظافتها من خلال نشر العديد من اللوحات واللافتات التي تحث على التطوع وأهميته والمحافظة على المتنزهات والحدائق .

وأكد "آل مصمع" أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية من أجل زيادة الوعي بأهمية النظافة والمحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة التي تنفذها البلدية لخدمة المواطنين والمقيمين ، مبيناً أن البلدية تسعى من خلال تفعيل مثل هذه المبادرات إلى إيصال رسائل توعوية لزوار الحدائق والمتنزهات العامة بأهمية الحرص على نظافة هذه الأماكن وتعزيز وتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع .