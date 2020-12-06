تنبيه «هام» من البيئة للنحّالين وأصحاب المواشي في الليث

نبهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع النحالين وأصحاب المواشي في محافظة الليث، بضرورة الابتعاد فورًا عن مواقع المكافحة نظرًا لوجود أعداد من أسراب الجراد الصحراوي.

وقالت وزارة البيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تأمل الوزارة من جميع النحالين وأصحاب المواشي التعاون والابتعاد فورًا عن مواقع المكافحة، حفاظًا على الثروة الحيوانية والنباتية من الرش.