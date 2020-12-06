الصحة: 4 أعراض لكورونا تستلزم التوجه إلى المستشفى فورًا

ناشدت بضرورة الانتباه
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الفروق الجوهرية لأعراض كورونا المستجد، والتي تستلزم الذهاب إلى المستشفى من عدمه.
وعبر (إنفوجراف)، على حسابها الرسمي بتويتر، قالت الوزارة: إذا كنت مصابًا بكورونا فالأعراض قد تختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن الأعراض التي لا تستلزم الذهاب إلى المستشفى تتمثل في: (الحرارة ـ الكحة ـ ضيف التنفس ـ ألم الحلق).
وفي شأن الأعراض التي تستدعي طلب المساعدة والتوجه إلى المستشفى، فلخصتها الوزارة في (صعوبة في التنفس ـ ألم أو ضغط مستمر في الصدر ـ عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًاـ تغير لون الوجه أو الشفاه إلى اللون الأزرق.
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