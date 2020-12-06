ضبط محتال انتحل صفة موظف حكومي

صرح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن (في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطه في انتحال صفة موظف حكومي، والاحتيال على بعض العاملين بالمحال التجارية، والحصول على مبالغ مالية من أصحابها مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بارتكابه عددا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي أنفسهم. وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.



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