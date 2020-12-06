البيئة تنبه النحالين ومربي المواشي في الليث

نبهت وزارة البيئة والزراعة والمياه النحالين ومربي المواشي في محافظة الليث، التابعة لمنطقة المكرمة، من أعمال الرش التي تستهدف مكافحة الجراد الصحراوي المنتشر في المحافظة حاليا.

وقالت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»: «نظرًا لوجود أعداد من أسراب الجراد الصحراوي في محافظة الليث، تأمل الوزارة من جميع النحالين وأصحاب المواشي التعاون والابتعاد من مواقع الإصابة فورًا، حفاظا على الثروة الحيوانية والنباتية من الرش».

وحددت الوزارة المواقع التي ستشملها عمليات رش الجراد، مطالبة المزارعين والنحالين بالتبليغ عن أماكن انتشار الجراد، وذلك عبر القنوات الإلكترونية التابعة للوزارة.