أمانة جدة تصادر 300 قطعة ملابس مستعملة و 200 كيلو خضروات

صادرت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية، 300 قطعة ملابس مستعملة و 200 كيلو من الخضروات والفواكه، ضمن جولاتها الميدانية على أحياء النطاق؛ بهدف مكافحة الظواهر السلبية والحد من انتشار البائعين الجائلين.

وأكد رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري، أن البلدية واصلت حملتها الميدانية لملاحقة الباعة الجائلين، ومنعهم من ممارسة «البيع العشوائي» في الطرقات والشوارع وبجوار الجوامع، للحد من هذه الظاهرة، وذلك في إطار منع المخالفات البلدية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء.