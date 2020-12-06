وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر وليد بن عبد الله الغريري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد»؛ أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، وتبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف، والإضاءة، وأيضاً تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوار داخل المبنى بأفضل التقنيات المستخدمة.
وأضاف: أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 3,700 طن من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يُعادل الأثر البيئي لزراعة 62,000 شجرة. وكانت «ترشيد» قد بدأت بتطبيق ثمانية معايير للرفع من كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث سيتم استبدال أربعة مبردات رئيسية (chiller) في محطة التبريد المركزية بأخرى مرشدة، وأربع مضخات لمياه التبريد الأولية بأخرى حديثة، وتركيب نظام تحكم حديث على محطة التبريد (CMS) وتركيب نظام ذي تردد متغير (VFD) للتحكم في وحدات مناولة الهواء ومراوح التهوية بحسب الحاجة. كما تضمنت المعايير استبدال أنظمة الإنارة التقليدية الحالية بأنظمة ليد (LED) موفرة للطاقة.
يُذكر أن الشركة السعودية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثق من رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة دون وضع أي عبء على ميزانية الدولة، إضافة إلى تطوير قطاع وطني حيوي يسهم في تحقيق نقلة نوعية في خدمات كفاءة الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيد تعمل على إعادة تأهيل مبنى الشؤون البلدية والقروية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.