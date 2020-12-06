شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يبتكر تقنية لتشخيص كورونا في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

تمكن د. هاني عبدالله الحضرمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز من تسجيل انجاز عالمي كبير بعدما ابتكر تقنية جديدة لتشخيص والكشف عن فيروس كوفيد ١٩ بوقت قياسي وتم تسجيله كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكية.

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