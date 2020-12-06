8 مشروبات صحية لمواجهة تقلبات الطقس

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر العبدالله، أفراد المجتمع بضرورة الحرص على تناول بعض المشروبات لتفادي التعرض لنزلات البرد والزكام، مبينة لـ”المواطن” أنه مع تقلبات الطقس تكثر حالات الإنفلونزا، والتهابات الحلق، والزكام.

8 مشروبات مفضلة عند تقلبات الطقس

ودعت إلى ضرورة الحرص على بعض المشروبات وهي:

شاي الزنجبيل، إذ يحتوي الزنجبيل على كمية كبيرة من العناصر التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان وعلى التخلّص من كل السموم والجراثيم المتراكمة.

شاي الليمون، فالليمون يحتوي على كمية وفيرة من الفيتامينات التي تدعم الجهاز المناعي في جسم الإنسان وبشكل خاص فيتامين سي.

شاي البابونج، الذي يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الفعّالة للقضاء على مختلف أمراض الشتاء بما فيها مرض الإنفلونزا، الرشح، الزكام، والسعال.

شاي النعناع، فله دور فعال في علاج مختلف الالتهابات التنفسية التي تصيب الإنسان في فصل الشتاء، كما يسهم في تقوية الجهاز المناعي، وحمايته من الإصابة بالضعف.

شاي الزعتر، إذ يحتوي شاي الزعتر على كمية جيدة من المواد المضادة للأكسدة، وهذه المواد التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وحمايته من الإصابة بالضعف وحماية الإنسان من الإصابة بأمراض الأنفلونزا والرشح.

مشروب العسل والليمون، فالعسل يتميز باحتوائه على العديد من العناصر الهامة للجسم، ومضادات الأكسدة، ما يعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي، والشفاء من الأمراض، وعند مزج العسل مع مشروب الليمون المغلي، فإنه يساعد على علاج السعال، وطرد البلغم، والشفاء من نزلات البرد.

مشروب اليانسون، فاليانسون من النباتات العشبية العطرية، التي تعمل كملطف، ومهدئ للسعال، كما يحتوي على العديد من العناصر الطاردة للبلغم من الرئتين، والتي تساهم في علاج الزكام، كما يعمل على الشفاء من أزمات الربو.

عصير البرتقال مع وضع القرنفل، فالبرتقال يحتوي على فيتامين سي الذي يقي الجسم من نزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا، ودمجه مع القرنفل يُزيد من قيمته الغذائية وفوائده التي يحتاج غليها الجسم في أجواء الطقس الباردة.

الماء والعصائر الطازجة

وشددت على ضرورة عدم الإكثار من مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، والتوجه للبديل وهو الماء والعصائر الطازجة، مع تجنب أو الحد من تناول الآيسكريم وخصوصًا الأطفال لكونهم أكثر عرضة لالتهابات الحلق.

