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سوق الأسهم يستهل تعاملات الأسبوع منخفضًا بتداولات بلغت 10 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - واس
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 94.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8580.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.
أداء سوق الأسهم الرئيسية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 370 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أميانتيت، واتحاد الخليج، وصناعة الورق، وأسيج، وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وسلامة، وأيان، والعمران، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 10.00%.
فيما كانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتكوين، والحكير، ونسيج، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات نسيج، ومجموعة الحكير، وأبو معطي، والمصافي، وريدان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
مؤشر نمو يغلق منخفضًا
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 588.32 نقطة ليقفل عند مستوى 18669.23 نقطة، وبتداولات بلغت 67 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 1855 صفقة.
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