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البنك المركزي السعودي يطلق بوابة التعاميم للقطاعات البنكية والتمويلية والتأمينية
تتيح الاطلاع والحصول على التعاميم الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البنك المركزي السعودي عن إطلاق بوابة التعاميم عبر موقعه الإلكتروني، والتي تتيح الاطلاع والحصول على التعاميم الصادرة عن “ساما” للقطاعات البنكية والتمويلية والتأمينية الخاضعة لإشرافه ورقابته بكل يسر وسهولة.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للعموم، وبما يمكّن أصحاب المصلحة من الاطلاع والمعرفة ورفع مستوى الوعي المالي، إلى جانب تعزيز خدمة وحماية عملاء القطاع المالي.
وأوضح أن بوابة التعاميم تعمل وفق نظام شامل ومحدث، وأن نظام التعاميم يحوي عددًا من المميزات التي تمكن المستخدم من البحث المتقدم عن التعاميم من خلال عدد من الأدوات (عنوان التعميم باللغة العربية أو الإنجليزية / كلمات دالة (Key words) – تاريخ إصدار التعميم هجري أو ميلادي).
كما تتيح بوابة التعاميم للمهتمين الاشتراك في خدمة الإشعارات؛ لاستقبال إشعارات عبر البريد الإلكتروني فور إصدار أي تعميم من قِبل البنك المركزي، كذلك يمكن للمستخدم البحث عن التعاميم المطلوبة واختيار أكثر من تعميم وحفظها، إضافة إلى تمكين المستخدم من الاطلاع على أكثر خمسة تعاميم تمت مشاهدتها، وآخر خمسة تعاميم تمت إضافتها. ويمكن للراغبين الاستفادة من خدمات “بوابة التعاميم” عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الروابط أدناه:
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