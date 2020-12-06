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أكدت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأحد، وقوع "حادث خطير" بين فرقاطتين إحداهما مصرية والأخرى تركية، بعد أن حاولت الأخيرة دخول منطقة تدريبات تجريها البحرية المصرية بمشاركة اليونان وقبرص وفرنسا والإمارات.
وقالت مصادر في الحرس الوطني القبرصي: إن الحادث وقع خلال تدريبات "ميدوزا" المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط، حيث حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري، ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة، قبل أن تجبرها الفرقاطة المصرية على المغادرة، بحسب ما ذكر موقع "Greek City Times".
وأشار الموقع إلى أن الفرقاطة المصرية من نوع "أولفر هازرد بري"، تصدت للفرقاطة التركية التي تحمل اسم "كمال ريس"، بعد أن دخلت المجال البحري المصري، حيث اندفعت الفرقاطة المصرية نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي هرب على الفور.
حادث خطير فرقاطتين
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 05:32 PM
خلال تدريبات مشتركة مع الإمارات وفرنسا واليونان وقبرص"حادث خطير" بين فرقاطتين مصرية وتركية في البحر المتوسط
أكدت وسائل إعلام يونانية، اليوم الأحد، وقوع "حادث خطير" بين فرقاطتين إحداهما مصرية والأخرى تركية، بعد أن حاولت الأخيرة دخول منطقة تدريبات تجريها البحرية المصرية بمشاركة اليونان وقبرص وفرنسا والإمارات.
وقالت مصادر في الحرس الوطني القبرصي: إن الحادث وقع خلال تدريبات "ميدوزا" المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط، حيث حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري، ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة، قبل أن تجبرها الفرقاطة المصرية على المغادرة، بحسب ما ذكر موقع "Greek City Times".
وأشار الموقع إلى أن الفرقاطة المصرية من نوع "أولفر هازرد بري"، تصدت للفرقاطة التركية التي تحمل اسم "كمال ريس"، بعد أن دخلت المجال البحري المصري، حيث اندفعت الفرقاطة المصرية نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي هرب على الفور.
، "حادث خطير" بين فرقاطتين مصرية وتركية في البحر المتوسط ،
المصدر : الخليج 365
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