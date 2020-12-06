محمد بن مسعود - الدمام - جارٍ إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في النظام ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة بعد نشره عدة مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية وهي قيادته للمركبة بسرعة عالية . وأوضح حساب المرور على "تويتر"، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات وهي (قيادة المركبة بسرعة عالية جدًا معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. مرور محافظة الطائف مرور محافظة الطائف 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 04:52 PM جارٍ إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في النظام "مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثّق سرعته العالية "مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثّق سرعته العالية ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة بعد نشره عدة مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية وهي قيادته للمركبة بسرعة عالية . وأوضح حساب المرور على "تويتر"، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات وهي (قيادة المركبة بسرعة عالية جدًا معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، "مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثّق سرعته العالية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثّق سرعته العالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.