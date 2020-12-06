شكرا لمتابعة خبر عن طلاب يتابعون دروسهم على أحد الجبال في البرك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أظهرت صورة متداولة مجموعة من الطلاب يتابعون دروسهم خلال عملية التعليم عن بُعد على أحد الجبال في محافظة البرك، بسبب ضعف شبكة الإنترنت في قريتهم.

وبدأ في الصورة، الطلاب أثناء وجودهم على أحد الجبال حاملين كتبهم الدراسية وجوالاتهم، من أجل الحصول على شبكة إنترنت، كي يتمكنوا من متابعة دروسهم.

وأثارت الصورة إعجاب متداوليها الذين أشادوا بعزيمة وإصرار الطلاب في التغلب على الظروف الصعبة لمواصلة العملية التعليمية.