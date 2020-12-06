شكرا لمتابعة خبر عن طلاب يتابعون دروسهم على أحد الجبال في البرك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أظهرت صورة متداولة مجموعة من الطلاب يتابعون دروسهم خلال عملية التعليم عن بُعد على أحد الجبال في محافظة البرك، بسبب ضعف شبكة الإنترنت في قريتهم.
وبدأ في الصورة، الطلاب أثناء وجودهم على أحد الجبال حاملين كتبهم الدراسية وجوالاتهم، من أجل الحصول على شبكة إنترنت، كي يتمكنوا من متابعة دروسهم.
وأثارت الصورة إعجاب متداوليها الذين أشادوا بعزيمة وإصرار الطلاب في التغلب على الظروف الصعبة لمواصلة العملية التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب يتابعون دروسهم على أحد الجبال في البرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.